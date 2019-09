மாநில செய்திகள்

தபால் அலுவலகங்களில் ஆதார் எண் மூலம் பண பரிமாற்ற சேவை தொடக்கம் + "||" + At post offices By the Aadhaar number Start a money transfer service

தபால் அலுவலகங்களில் ஆதார் எண் மூலம் பண பரிமாற்ற சேவை தொடக்கம்