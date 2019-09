மாநில செய்திகள்

தொடர்ந்து ஏறுமுகம்: தங்கம் விலை ரூ.30 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது பவுனுக்கு ரூ.216 அதிகரித்து ரூ.29,832-க்கு விற்பனை + "||" + The price of gold Approaching Rs.30 thousand Increased sales per pound

தொடர்ந்து ஏறுமுகம்: தங்கம் விலை ரூ.30 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது பவுனுக்கு ரூ.216 அதிகரித்து ரூ.29,832-க்கு விற்பனை