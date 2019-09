மாநில செய்திகள்

பவுன் ரூ.30 ஆயிரத்தை தாண்டி புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம்; மாலையில் சற்று விலை குறைந்தது + "||" + Gold touches new peak at 30 thousand at savaran; The evening was slightly cheaper

