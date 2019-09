மாநில செய்திகள்

தலைமை நீதிபதி வி.கே.தஹில்ரமானி ராஜினாமா:தமிழர்களும், தமிழகமும் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று உருக்கம் + "||" + Chief Justice VK Tahil Ramani resigns Tamils and Tamil Nadu The kind that he likes very much

தலைமை நீதிபதி வி.கே.தஹில்ரமானி ராஜினாமா:தமிழர்களும், தமிழகமும் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று உருக்கம்