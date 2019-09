மாநில செய்திகள்

விக்ரம் லேண்டருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்பட்டு விஞ்ஞானிகளின் முயற்சி வெற்றி பெற சந்திரன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை + "||" + The effort of scientists Moon to win Special pooja in the temple

விக்ரம் லேண்டருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்பட்டு விஞ்ஞானிகளின் முயற்சி வெற்றி பெற சந்திரன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை