மாநில செய்திகள்

காந்தியின் 150-வது பிறந்த நாளில் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 தமிழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் - கவர்னருக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + 7 Tamils including Perarivalan To be released To governor Emphasis by Dr. Ramadoss

காந்தியின் 150-வது பிறந்த நாளில் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 தமிழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் - கவர்னருக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்