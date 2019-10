மாநில செய்திகள்

லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையராக தலைமை செயலாளருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு; தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Chief Secretary of TN was given Commissioner of Anti Corruption post additionally

லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையராக தலைமை செயலாளருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு; தமிழக அரசு உத்தரவு