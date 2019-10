மாநில செய்திகள்

ஆந்திராவில் 20 சதவீதம் மூடப்பட்டதை போல் தமிழகத்திலும் மதுக்கடைகளை மூடும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை + "||" + Like 20 per cent shutdown in Andhra Pradesh Action to close liquor shops in Tamil Nadu - Dr. Ramadas Request

ஆந்திராவில் 20 சதவீதம் மூடப்பட்டதை போல் தமிழகத்திலும் மதுக்கடைகளை மூடும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை