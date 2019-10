மாநில செய்திகள்

அரசு வேலை எட்டா கனியாகிவிடும்: குரூப்-2 தேர்வுக்கு பழைய பாடத்திட்டமே தொடர வேண்டும் போட்டி தேர்வு மாணவர்கள் கூட்டமைப்பினர் பேட்டி + "||" + For Group-2 exam The old curriculum should be continued Interview students to exam the competition

அரசு வேலை எட்டா கனியாகிவிடும்: குரூப்-2 தேர்வுக்கு பழைய பாடத்திட்டமே தொடர வேண்டும் போட்டி தேர்வு மாணவர்கள் கூட்டமைப்பினர் பேட்டி