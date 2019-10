மாநில செய்திகள்

வன்முறைகளை தடுத்து நிறுத்தச் சொல்லி பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியவர்கள் மீது தேசதுரோக வழக்கா? கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம் + "||" + On those who wrote the letter to the Prime Minister Treason case KS Azhgiri condemned

வன்முறைகளை தடுத்து நிறுத்தச் சொல்லி பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியவர்கள் மீது தேசதுரோக வழக்கா? கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம்