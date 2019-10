மாநில செய்திகள்

‘தமிழகத்தில் விபத்தினால் ஏற்பட்ட ஆட்சி விரைவில் தூக்கி எறியப்படும்’ விக்கிரவாண்டி தேர்தல் பிரசாரத்தில் கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு + "||" + Vikravandi In the election campaign Junior MP Speech

‘தமிழகத்தில் விபத்தினால் ஏற்பட்ட ஆட்சி விரைவில் தூக்கி எறியப்படும்’ விக்கிரவாண்டி தேர்தல் பிரசாரத்தில் கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு