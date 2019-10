மாநில செய்திகள்

ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பூக்கள், பழங்கள் விலை உயர்வு பொரி-அவல், பூஜை பொருட்கள் விற்பனை களைகட்டியது + "||" + In front of the Ayuthapooja At koyambedu Market Flowers and fruits increase

ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பூக்கள், பழங்கள் விலை உயர்வு பொரி-அவல், பூஜை பொருட்கள் விற்பனை களைகட்டியது