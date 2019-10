மாநில செய்திகள்

பிரதமர் மோடி-சீன அதிபர் வருகை எதிரொலி:சென்னையில் விடுதிகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனைபோதை மாத்திரையுடன் பதுங்கி இருந்த 5 பேர் கைது + "||" + Action taken by police in Chennai hostels

பிரதமர் மோடி-சீன அதிபர் வருகை எதிரொலி:சென்னையில் விடுதிகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனைபோதை மாத்திரையுடன் பதுங்கி இருந்த 5 பேர் கைது