மாநில செய்திகள்

‘பிரதமர் மோடி, சீன அதிபர் ஜின் பிங்குக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கவேண்டும்’தமிழக மக்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் + "||" + Edappadi Palanisamy appeal to the people of Tamil Nadu

‘பிரதமர் மோடி, சீன அதிபர் ஜின் பிங்குக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கவேண்டும்’தமிழக மக்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்