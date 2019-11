மாநில செய்திகள்

மரம் வளர்ப்பது மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரும்; ஐகோர்ட்டு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி பேச்சு + "||" + Growing the tree is pleasing to the mind; Speaking to the Chief Justice of the high court

மரம் வளர்ப்பது மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரும்; ஐகோர்ட்டு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி பேச்சு