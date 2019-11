மாநில செய்திகள்

சென்னையில் மட்டும் 5 ஆண்டுகளில் 497 மான்கள் பலி; ஐகோர்ட்டில், வனத்துறை பதில் மனு + "||" + 497 deer killed in Chennai in 5 years; Forest Department Petition in high court

சென்னையில் மட்டும் 5 ஆண்டுகளில் 497 மான்கள் பலி; ஐகோர்ட்டில், வனத்துறை பதில் மனு