மாநில செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலையத்தில் 36 மணி நேர சோதனை: மேலும் ரூ.5 கோடி தங்கம், பொருட்கள் பறிமுதல் - அதிகாரிகள் சிக்குகிறார்கள் + "||" + Checkpoint at Trichy Airport Gold worth Rs 5 crore seized The authorities are stuck

திருச்சி விமான நிலையத்தில் 36 மணி நேர சோதனை: மேலும் ரூ.5 கோடி தங்கம், பொருட்கள் பறிமுதல் - அதிகாரிகள் சிக்குகிறார்கள்