மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் முன்பாகவே வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம்அ.தி.மு.க. - தி.மு.க.விடம் கூட்டணி கட்சிகள் தூது + "||" + Local election In the process of selecting candidates Political parties

உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் முன்பாகவே வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம்அ.தி.மு.க. - தி.மு.க.விடம் கூட்டணி கட்சிகள் தூது