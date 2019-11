மாநில செய்திகள்

நகராட்சி, பேரூராட்சி தலைவர் பதவிக்கும் மறைமுக தேர்தல்மேயரை கவுன்சிலர்கள் தேர்வு செய்வார்கள்தமிழக அரசு அவசர சட்டம் + "||" + Councilors are elected by the mayor Tamil Nadu Government Emergency Act

