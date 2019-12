மாநில செய்திகள்

சுவர் இடிந்து 17 பேர் பலி: வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + 17 killed as wall collapses Per household The government should provide the job The insistence of MK Stalin

