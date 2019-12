மாநில செய்திகள்

சர்க்கரை ரேஷன் அட்டைகள் மாற்றம்: கூடுதல் அரிசி வழங்க ரூ.605 கோடி ஒதுக்கீடு அரசாணை வெளியீடு + "||" + Conversion of sugar ration cards To provide additional rice 605 crore allocation Publication of Government

சர்க்கரை ரேஷன் அட்டைகள் மாற்றம்: கூடுதல் அரிசி வழங்க ரூ.605 கோடி ஒதுக்கீடு அரசாணை வெளியீடு