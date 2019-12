மாநில செய்திகள்

மயிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் கோவிலுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் : சோதனைக்கு பின்னரே - பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதி + "||" + To the Kapaleeswarar Temple at Mayapur Bomb threat

மயிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் கோவிலுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் : சோதனைக்கு பின்னரே - பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதி