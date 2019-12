மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியதுமுதல்நாளில் 3,217 பேர் மனு தாக்கல் + "||" + For local elections The nomination process has begun

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியதுமுதல்நாளில் 3,217 பேர் மனு தாக்கல்