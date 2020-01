மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தொடர்பாகதமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம் கொண்டு வரவேண்டும்செயலாளரிடம், மு.க.ஸ்டாலின் மனு + "||" + To the Secretary of the Legislature, Petition of MK Stalin

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தொடர்பாகதமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம் கொண்டு வரவேண்டும்செயலாளரிடம், மு.க.ஸ்டாலின் மனு