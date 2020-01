மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறும் வரை போராடுவோம்இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு உறுதி + "||" + We will fight until the repeal of the Citizenship Amendment Act Nallakkannu Confirmed

