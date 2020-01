மாநில செய்திகள்

அனுமதியில்லாத குடிநீர் ஆலைகளை மூட வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Shut down unauthorized drinking water plants; High court order to Government of Tamil Nadu

