மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. எம்.பி. கதிர்ஆனந்த் குடிநீர் ஆலைக்கு ‘சீல்’ - நிலத்தடி நீர் எடுக்க அனுமதி பெறாததால் நடவடிக்கை + "||" + DMK MP Seal to Kathiraanand Drinking Water Plant - Action for not getting permission to take ground water

தி.மு.க. எம்.பி. கதிர்ஆனந்த் குடிநீர் ஆலைக்கு ‘சீல்’ - நிலத்தடி நீர் எடுக்க அனுமதி பெறாததால் நடவடிக்கை