மாநில செய்திகள்

குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்ததற்காக ரூ.500 கோடி நஷ்டஈடு கேட்ட சினிமா பைனான்சியர் மகனுக்கு அபராதம் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + For imprisonment in the thug act 500 crores as compensation Cinema financier fined for son High Court orders

குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்ததற்காக ரூ.500 கோடி நஷ்டஈடு கேட்ட சினிமா பைனான்சியர் மகனுக்கு அபராதம் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு