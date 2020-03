மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ், பறவை காய்ச்சல் பீதி எதிரொலி: கோழிக்கறி விலை கிலோ ரூ.60 ஆக சரிந்தது + "||" + Echoes of coronavirus, bird flu Prices of chicken It fell to Rs.60

கொரோனா வைரஸ், பறவை காய்ச்சல் பீதி எதிரொலி: கோழிக்கறி விலை கிலோ ரூ.60 ஆக சரிந்தது