மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஒழிப்பு போரில் மக்களின் ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவுறுத்தல் + "||" + The victory of the people in the Coronation Eradication War will only succeed - advises Dr. Anumani Ramadas

கொரோனா ஒழிப்பு போரில் மக்களின் ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவுறுத்தல்