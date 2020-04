மாநில செய்திகள்

இருமல், காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறலுக்கு சிகிச்சைக்கு வருபவர்களை அரசு ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்த வேண்டும் - தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு, சுகாதாரத்துறை உத்தரவு

