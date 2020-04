மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களில் வெயில் சதம் அடித்தது - அதிகபட்சமாக சேலத்தில் 103.64 டிகிரி பதிவு + "||" + In 6 districts of Tamil Nadu Weil hit the score Maximum 103.64 degrees recorded in Salem

தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களில் வெயில் சதம் அடித்தது - அதிகபட்சமாக சேலத்தில் 103.64 டிகிரி பதிவு