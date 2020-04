மாநில செய்திகள்

கொரோனா பிரச்சினையில் மதசாயம் பூசுகிறவர்களை கிள்ளி எறிய வேண்டும் - கி.வீரமணி வலியுறுத்தல் + "||" + On the Corona issue Those who practice religion Pinching to throw Emphasis on K. Veeramani

