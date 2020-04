மாநில செய்திகள்

வடமாநிலங்களில் இருந்து வரும் மளிகை பொருட்களை மாநில எல்லைகளில் தடுக்காமல் தமிழகம் வர அனுமதிக்க வேண்டும் - பிரதமரிடம், அ.தி.மு.க. கோரிக்கை + "||" + Grocery items from the Northern Territories Without blocking state boundaries The state should be allowed to come Prime Minister, AIADMK Request

வடமாநிலங்களில் இருந்து வரும் மளிகை பொருட்களை மாநில எல்லைகளில் தடுக்காமல் தமிழகம் வர அனுமதிக்க வேண்டும் - பிரதமரிடம், அ.தி.மு.க. கோரிக்கை