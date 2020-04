மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஆய்வுகளை 10 மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Corona research should be increased 10 times Emphasis by Dr. Ramadas

கொரோனா ஆய்வுகளை 10 மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்