மாநில செய்திகள்

பிரதமர் கூறும் ஆலோசனை படி கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முடிவு - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + According to the Prime Minister's advice Decision on extension of curfew in Karnataka Announcement of First-Minister Yeddyurappa

பிரதமர் கூறும் ஆலோசனை படி கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முடிவு - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு