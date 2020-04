மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவு மீறல்: தமிழகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து 20 ஆயிரம் வாகனங்கள் பறிமுதல் - கைது எண்ணிக்கை 1.50 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + Violation of curfew One million 20 thousand vehicles confiscated across Tamil Nadu

ஊரடங்கு உத்தரவு மீறல்: தமிழகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து 20 ஆயிரம் வாகனங்கள் பறிமுதல் - கைது எண்ணிக்கை 1.50 லட்சத்தை தாண்டியது