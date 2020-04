மாநில செய்திகள்

ஆந்திர மாநில தேர்தல் ஆணையராக தமிழகத்தை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி வி.கனகராஜ் பதவி ஏற்றார் + "||" + As Election Commissioner of Andhra Pradesh Retired Judge V. Kanagaraj from Tamil Nadu took oaths

