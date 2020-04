மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டாலும் மருந்து தட்டுப்பாடு இருக்காது - ‘தேவையான இருப்பு உள்ளது’ என மருந்து வணிகர்கள் தகவல் + "||" + Although the curfew is extended There will be no drug shortage Drug dealers are informed that there is a required reserve

ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டாலும் மருந்து தட்டுப்பாடு இருக்காது - ‘தேவையான இருப்பு உள்ளது’ என மருந்து வணிகர்கள் தகவல்