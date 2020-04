மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவும் ஆபத்தை உணர்ந்து தமிழகத்தில் முக கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்க வேண்டும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Realizing the danger of corona transmission In TamilNadu Wearing a face shield is mandatory Emphasis of Dr. Anbumani Ramadas

கொரோனா பரவும் ஆபத்தை உணர்ந்து தமிழகத்தில் முக கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்க வேண்டும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்