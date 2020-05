மாநில செய்திகள்

8 டன் மருத்துவ பொருட்களுடன் சேலத்தில் இருந்து நாகலாந்துக்கு 1 லட்சம் லிட்டர் பால் - சிறப்பு ரெயிலில் கொண்டு செல்லப்பட்டது + "||" + With 8 tons of medical supplies From Salem to Nagaland 1 lakh liters of milk Carried by special train

8 டன் மருத்துவ பொருட்களுடன் சேலத்தில் இருந்து நாகலாந்துக்கு 1 லட்சம் லிட்டர் பால் - சிறப்பு ரெயிலில் கொண்டு செல்லப்பட்டது