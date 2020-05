மாநில செய்திகள்

50 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆசிரியர்களை கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தலாம் - கல்வித்துறை உத்தரவு + "||" + Teachers under 50 years old In Corona Prevention Work Involve the Department of Education Directive

