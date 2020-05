மாநில செய்திகள்

போலீஸ் துணை கமிஷனருக்கு கொரோனா தொற்று - இன்னொரு துணை கமிஷனர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் + "||" + To the Deputy Commissioner of Police Coronavirus infection Another deputy commissioner Isolated

