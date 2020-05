மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கால் பக்தர்கள் அனுமதி ரத்து: இணையதளம் மூலம் கோவில் வழிபாடுகள் நேரடி ஒளிபரப்பு - அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை + "||" + The curfew Permission of pilgrims canceled Through the website Live broadcast of temple worship Department of State action

ஊரடங்கால் பக்தர்கள் அனுமதி ரத்து: இணையதளம் மூலம் கோவில் வழிபாடுகள் நேரடி ஒளிபரப்பு - அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை