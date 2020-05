மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கால் பஸ், ரெயில் சேவை முடக்கம்: சைக்கிளில் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள் + "||" + Curfew bus and train service freeze On bicycle Departure to hometown North state workers

ஊரடங்கால் பஸ், ரெயில் சேவை முடக்கம்: சைக்கிளில் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள்