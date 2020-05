மாநில செய்திகள்

பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து மேலும் 11 லட்சம் ஆர்.டி.பி.சி.ஆர். கருவிகள் வாங்க நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை அதிகாரி தகவல் + "||" + From different countries 11 lakhs more RDBCR. Equipment purchase activity Health Department Information

பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து மேலும் 11 லட்சம் ஆர்.டி.பி.சி.ஆர். கருவிகள் வாங்க நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை அதிகாரி தகவல்