மாநில செய்திகள்

துபாயில் இருந்து தமிழகம் திரும்பிய 359 பயணிகளுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை - அதிகாரி தகவல் + "||" + Returning to Tamil Nadu from Dubai 359 passengers had no coronal infection Official Information

துபாயில் இருந்து தமிழகம் திரும்பிய 359 பயணிகளுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை - அதிகாரி தகவல்