மாநில செய்திகள்

வழிபாட்டு தலங்களை திறப்பதற்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து ஆய்வு - ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல் + "||" + Study on granting permission to open places of worship Government information in court

வழிபாட்டு தலங்களை திறப்பதற்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து ஆய்வு - ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்