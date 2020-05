மாநில செய்திகள்

18-ந்தேதி முதல் சலூன் கடைகள் திறப்போம் - சவர தொழிலாளர் சங்கம் அறிவிப்பு + "||" + Social space, adhering to safety regulations Since the 18th Let's open saloon stores Shaving Workers Union Announcement

18-ந்தேதி முதல் சலூன் கடைகள் திறப்போம் - சவர தொழிலாளர் சங்கம் அறிவிப்பு