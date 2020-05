மாநில செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி நாளை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - இரா.முத்தரசன் அறிக்கை + "||" + Condemning the central and state governments Communist Party of India Demonstration tomorrow R. Muttaracan Report

மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி நாளை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - இரா.முத்தரசன் அறிக்கை